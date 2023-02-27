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ـ1,2 مليار دولار لليمن من الدول المانحة

ـ1,2 مليار دولار لليمن من الدول المانحة
27 فبراير 2023 21:07

تعهدت الدول المانحة تقديم 1,2 مليار دولار خلال مؤتمر في جنيف الاثنين بهدف مساعدة الأمم المتحدة في إيصال المساعدات هذا العام إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون الجوع في اليمن.

وقال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث في ختام المؤتمر "يسعدني أن أقول إن لدينا 31 تعهدا أعلنت اليوم تصل قيمتها إلى نحو 1,2 مليار دولار".

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المصدر: وكالات
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