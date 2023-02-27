بدء محاكمة أحد عناصر خلية «بيتلز» الإرهابية في لندن
تعبيرية
27 فبراير 2023 18:01
بدأت في لندن، اليوم الاثنين، محاكمة عضو مفترض في خلية «بيتلز» التابعة لتنظيم داعش الإرهابي والتي تخصّصت في تعذيب وإعدام الرهائن الغربيين في سوريا.
يلاحق آين ديفيس (39 عاماً) بتهم تتعلق بتمويل نشاط إرهابي عام 2014 وحيازة سلاح ناري عام 2013-2014 «لأغراض تتعلق بالإرهاب».
أمام محكمة أولد بيلي الجنائية، تحدث المتهم الذي كان يرتدي قميصاً أزرق اللون وقبعة سوداء فقط لتأكيد هويته.
نشطت خلية «بيتلز» في سوريا بين عامي 2012 و2015، وعناصرها الأربعة الذين نشأوا وأصبحوا متطرفين في لندن، متهمون بالإشراف على احتجاز ما لا يقل عن 27 صحافياً وعاملاً في المجال الإنساني من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والدنمارك والسويد وبلجيكا واليابان ونيوزيلندا وروسيا.
أطلق الرهائن الغربيون لقب «بيتلز» على هذه المجموعة للكنة أعضائها البريطانية.