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وزير خارجية مصر في تركيا تضامناً معها بعد الزلزال

من لقاء شكري ونظيره التركي اوغلو
27 فبراير 2023 17:55

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال زيارته إلى تركيا، وهي الأولى لمسؤول مصري رفيع المستوى منذ عقد تقريبا، على مواصلة مصر تقديم الدعم إلى أنقرة على خلفية كارثة زلزال السادس من فبراير.

ومن ميناء مرسين جنوب تركيا، قال شكري في مؤتمر صحافي الاثنين مع نظيره التركي مولود تشاوش اوغلو "زيارتنا هي رسالة صداقة وتضامن".

وأضاف "نؤمن أن تركيا ستتغلب على هذا في أسرع وقت ممكن .. إنها كارثة كبيرة"، مشيرا إلى الزلزال وتابع "سنواصل بذل قصارى جهدنا للمساعدة".

ومن جهته قال أوغلو "نفتح صفحات جديدة في علاقاتنا مع مصر"، واصفا زيارة شكري بأنها "مهمة للغاية وتعني الكثير".

وأوضح أنهما ناقشا "الخطوات التي سنتخذها لتحسين العلاقات.. تطوير العلاقات بين تركيا ومصر يصب في مصلحة الطرفين، ويخدم تحقيق السلام والتنمية والاستقرار في منطقتنا".

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المصدر: وكالات
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