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أول رد ألماني على تعليق روسيا مشاركتها في «نيو ستارت»

أرشيفية
27 فبراير 2023 17:21

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين إعلان الرئيس فلاديمير بوتين تعليق مشاركة روسيا في معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة بأنه تصرف "غير مسؤول".

وقالت بيربوك في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إنه يجب دعوة بوتين إلى العودة للمعاهدة.

وأعلن الرئيس الروسي تعليق مشاركة بلاده في نيو ستارت الأسبوع الماضي.

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