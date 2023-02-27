ماكرون يلقي خطاباً مهماً حول أفريقيا

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين مرحلة أفريقية مهمة مع خطاب مرتقب في الإليزيه الاثنين مكرس لاستراتيجية فرنسا الدبلوماسية والعسكرية في هذه القارة حيث يلقى نفوذ باريس تحديات.

ويباشر الرئيس الفرنسي الأربعاء جولة تشمل أربع دول في وسط أفريقيا هي الغابون وانغولا والكونجو وجمهورية الكونجو الديموقراطية. وخلال محطته الأولى في ليبرفيل سيشارك في قمة حول حفظ غابات حوض نهر الكونجو.

والاثنين سيحدد إيمانيول ماكرون في باريس "رؤيته للشراكة مع الدول الأفريقية" و"الوجهة" التي يريد سلوكها خلال ولايته الرئاسية الثانية على ما أفاد قصر الإليزيه.

وسيعرض الرئيس خلال الخطاب "أولياته وطريقته لتعميق الشراكة بين فرنسا وأوروبا والقارة الأفريقية".





