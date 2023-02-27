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وزير الخارجية المصري يصل إلى دمشق

وزير الخارجية المصري سامح شكري
27 فبراير 2023 11:32

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري وصل إلى دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن "وصول وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري إلى مطار دمشق الدولي، وكان في استقباله في المطار نظيره السوري فيصل المقداد.

تستهدف زيارة وزير الخارجية المصري، نقل رسالة تضامن من مصر عقب كارثة زلزال يوم السادس من فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة.

 

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المصدر: وكالات
دمشق
سامح شكري
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