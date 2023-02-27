الثلاثاء 28 فبراير 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
2 مارس الموعد الجديد لمهمة سلطان النيادي
سلطان القاسمي يشهد انطلاق قمة الشارقة لتطوير التعليم
الجرمن يترأس وفد الإمارات إلى مجلس حقوق الإنسان
«دبي للخلايا الجذعية» يستعرض قصص علاج المرضى
وقف صيد أسماك القرش حتى نهاية يونيو
سلطان القاسمي يشهد انطلاق مؤتمر «المتلازمات النادرة»
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير أذربيجان
سفير الدولة يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى «الخارجية التايلاندية»
«أبوظبي الحكومية» تستضيف جلسة أدوات النجاح
اختتام فعاليات «الإمارات للمدارس والحضانات»
«مالية الوطني» تناقش أثر «تشريعات العمل»
مجلس التوازن ينشئ منطقة حرة متخصصة في قطاع الدفاع والأمن
50 مليون درهم لـ«بيت الخير» الرمضانية
مريم المهيري: قطاع البناء والتشييد يسهم بشكل كبير في بصمتنا الكربونية
«بيئة أبوظبي» توظف حلولاً مبتكرة لمراقبة وحماية البيئة المحلية
«الاتحاد الخيرية» و«أم القيوين الخيرية» تعززان التعاون
مكتب وزارة الصحة بأم القيوين ينظم ماراثون «1 كم»
الإمارات وسريلانكا تعقدان الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة
«أكاديمية قرقاش» تستقطب الدبلوماسيين والمهتمين بشؤون العمل الإنساني
«مواصلات الإمارات» تدشن المرحلة التجريبية لتطبيق «حافلتي»
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
وزير الخارجية المصري يصل إلى دمشق
وزير الخارجية المصري سامح شكري
27 فبراير 2023 11:32
قالت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري وصل إلى دمشق.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن "وصول وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري إلى مطار دمشق الدولي، وكان في استقباله في المطار نظيره السوري فيصل المقداد.
تستهدف زيارة وزير الخارجية المصري، نقل رسالة تضامن من مصر عقب كارثة زلزال يوم السادس من فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة.
أخبار ذات صلة
إصابات جراء حريق بمخيم للمتضررين من الزلزال شمال سوريا
شكري يزور سوريا وتركيا لنقل رسالة تضامن مصرية
المصدر: وكالات
دمشق
سامح شكري
سوريا
الأكثر قراءة
الإمارات
الإمارات تدرج 3 أفراد وكياناً ضمن القائمة المحلية للإرهاب
24 فبراير 2023
الرياضي
«الباب المفتوح» في عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك!
26 فبراير 2023
الرياضي
دعوات تطالب الخطيب بالتنازل رأفةً برئيس الزمالك
26 فبراير 2023
آخر الأخبار
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
الرياضي
أرسنال يخطط للثأر من إيفرتون!
اليوم 15:30
عربي ودولي
الجيش الروسي يسقط مسيّرتين أوكرانيتين
اليوم 15:28
الرياضي
جائزة ميسي «الذهبية».. فرحة لاتينية وحيرة أوروبية!
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©