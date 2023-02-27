سوناك وفون دير لاين يلتقيان لبحث مشاكل بريكسيت

يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بريطانيا اليوم الاثنين، مع تزايد التوقعات بشأن إعلان وشيك عن تسوية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أجل ايرلندا الشمالية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء البريطاني ورئيسة المفوضية الأوروبية قولهما في بيان مشترك الأحد إنهما "اتفقا على مواصلة عملهما بشكل شخصي من أجل التوصل إلى حلول مشتركة وعملية لمجموعة من التحديات المعقدة حول بروتوكول ايرلندا وايرلندا الشمالية".
ويشير الاجتماع إلى أن الجانبين اقتربا من الكشف عن اتفاق لتخفيف القيود على التدفقات التجارية بين بريطانيا وايرلندا الشمالية ووضع حد لأكبر أزمة ناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مضي ثلاثة أعوام على خروجها.