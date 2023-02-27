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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل

فيضانات البرازيل (أرشيفية)
27 فبراير 2023 07:26

أعلنت السلطات البرازيلية مساء الأحد أن حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة في ولاية ساو باولو (جنوب شرق) نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 65 قتيلا بعدما كانت الجمعة 54.

وقالت سلطات ولاية ساو باولو "حتى الآن، تم تأكيد مصرع 65 شخصا" حددت من بينهم هوية "21 رجلاً و17 امرأة و19 طفلاً".

وفي غضون 24 ساعة هطل في مدينة ساو سيباستياو الساحلية أكثر من 680 مليمتراً من الأمطار، أي أكثر من ضعف المعدل الشهري للتساقطات، بحسب السلطات المحلية.

اثر اكتشاف جثة الضحية الخامسة والستين بعد ظهر الأحد، أنهى عناصر الإنقاذ البحث في فيلا دو ساهي في ساو سيباستياو، المنطقة الأكثر تضررا، وفق ما نقل تلفزيون غلوبو نيوز الإخباري عن مصادر في الدفاع المدني.

ولم ترد حكومة ساو باولو على أسئلة وكالة فرانس برس حول ما إذا كان البحث مستمرًا في أماكن أخرى.
وأظهرت حصيلة رسمية أن أكثر من 2400 شخص اضطروا لترك منازلهم بسبب الكارثة.

ويعزو الخبراء هذه الظواهر المناخية القصوى إلى تضافر آثار تغير المناخ والبناء العشوائي.

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المصدر: آ ف ب
البرازيل
فيضانات
انزلاقات التربة
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