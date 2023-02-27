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ماكرون يبدأ زيارة إلى أفريقيا

ماكرون
27 فبراير 2023 07:21

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة لأفريقيا اليوم الاثنين. سيزور ماكرون ثلاث دول أفريقية حول حوض الكونجو بالإضافة إلى أنجولا.

ومن المتوقع أن يوضح ماكرون سياسته الجديدة تجاه أفريقيا في خطاب ومؤتمر صحفي في قصر الإليزيه قبل بدء الجولة.

وتأتي الجولة بعد أكثر من أسبوع بقليل من قيام بوركينا فاسو بطرد القوات الفرنسية وإنهاء اتفاق عسكري. وسحبت فرنسا قواتها من مالي العام الماضي.

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المصدر: رويترز
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إيمانويل ماكرون
فرنسا
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