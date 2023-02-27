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الرئيس الأوكراني يقيل قائداً عسكرياً كبيراً

زيلينسكي
27 فبراير 2023 07:14

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائداً عسكرياً كبيراً يشارك في قيادة المعارك ضد القوات الروسية في شرق البلاد المحاصر، لكنه لم يذكر سبباً لهذه الخطوة.

وفي مرسوم من سطر واحد، أعلن زيلينسكي إقالة إدوارد موسكاليوف من منصب قائد القوات المشتركة لأوكرانيا، التي تخوض معارك في منطقة دونباس.

وكان زيلينسكي قد ذكر موسكاليوف بالاسم في خطابه اليومي يوم الجمعة عندما أشار لقادة عسكريين تحدث إليهم. وكان موسكاليوف يشغل منصبه منذ مارس 2022، أي بعد وقت قصير من بدء العمليات الروسية في أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
دونباس
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