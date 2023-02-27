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زلزال بقوة 5.5 درجة يهز سولاويسي الإندونيسية

موضوعية
27 فبراير 2023 07:09

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالاً قوته 5.5 درجة هز مدينة سولاويسي الإندونيسية صباح اليوم الاثنين.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 12 كيلومتراً.

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إندونيسيا
سولاويسي
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