بوتين: لا نعارض مشاركة «الناتو» في مناقشة «خفض النووي»

موسكو (وكالات)

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بأن موسكو لا تعارض مشاركة دول حلف «الناتو»، في مناقشة معاهدة خفض النووي «ستارت»، واعتبر أن «الحلف» مشارك رئيس في النزاع في أوكرانيا من خلال إمداده كييف بالأسلحة.

وقال بوتين في مقابلة أجرتها معه محطة «روسيا 1» التلفزيونية: «نحن على علم بالظروف التي دفعت حلف الناتو للإدلاء بتصريحات بعد تعليق مشاركتنا في معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية «ستارت»، لقد ادعوا أنهم يشاركون بطريقة ما في هذا الحوار، لكنهم ليسوا طرفاً رسمياً في المعاهدة، فالمعاهدة مكونة من طرفين، روسيا والولايات المتحدة».

وأضاف بوتين «الناتو أدلى ببيان حول هذه القضية، وفي الوقت نفسه، قدم طلباً لإجراء نوع من النقاش حول هذه المسألة، حسناً إذا كان الأمر كذلك فلا مانع لدينا، دعهم يشاركون في هذه المناقشة».

وأشار بوتين إلى أنه يجب الأخذ في الحسبان القدرات النووية المتوفرة لدى أميركا وفرنسا وبريطانيا، مؤكداً الحاجة إلى ضمان أمن روسيا واستقرارها الاستراتيجي.

وكان بوتين أعلن في خطاب أمام الجمعية الفيدرالية في 21 فبراير، تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية «ستارت»، وفي اليوم نفسه، أعرب «الناتو» عن أسفه إزاء قرار روسيا ودعا إلى إعادة النظر فيه.

كما أعلن بوتين أن الحلف يشارك في النزاع في أوكرانيا من خلال إمدادها بالأسلحة.

وقال: إن دول «الناتو» ترسل عشرات مليارات الدولارات من الأسلحة إلى أوكرانيا، هذه مشاركة فعلية» في النزاع.

ميدانياً، مازال الوضع على جبهة منطقة دونباس بشرق أوكرانيا متوتراً، حيث قدم الجانبان الروسي والأوكراني، معلومات متناقضة بشأن التطورات في بلدة باخموت. وعلى الرغم من أن مصادر روسية أدرجت قرية ياهيدني بجنوب الطريق إلى سلوفيانسك ضمن المناطق التي تمت السيطرة عليها، فإن هيئة الأركان الأوكرانية قالت أمس إنه تم صد الهجمات الروسية.

وأضافت: «إن روسيا ما زالت تركز هجومها على طول الخطوط الأمامية لباخموت بأسرها حيث تقع قرية ياهيدني».

في السياق، وعد الرئيس الأوكراني، أمس، باستعادة كامل الأراضي الأوكرانية، وبالخصوص شبه جزيرة القرم من روسيا التي ضمتها لأراضيها في 2014. وأشار زيلينسكي إلى أن روسيا بدأت مرحلة ضم شبه جزيرة القرم لأراضيها في مثل هذه الأيام قبل 9 سنوات، مؤكداً، «سنرفع العلم الأوكراني في كافة أرجاء أوكرانيا، وستستعيد القرم حريتها».