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قتلى وجرحى بانفجارين في باكستان

قتلى وجرحى بانفجارين في باكستان
27 فبراير 2023 01:17

إسلام آباد (وكالات)

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لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 12 آخرون، جراء انفجار بسوق في بارخان بإقليم بلوشستان الباكستاني، وفقاً لما ذكرته قناة جيو الباكستانية أمس.  ونقلت القناة عن مصدر في الشرطة المحلية: «أسفر التفجير عن مقتل 4 أشخاص، وتدمير عدة سيارات ودرجات بخارية ومحال، وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة»، فيما لم يتم التأكد من طبيعة الانفجار.
وتفيد التحقيقات الأولية للشرطة، بأن سبب الانفجار هو عبوة ناسفة يدوية الصنع تم تركيبها على دراجة نارية.
من جانبهما، أدان الرئيس الباكستاني، عارف علوي، ورئيس الوزراء، شهباز شريف، الانفجار. وأعرب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عن حزنهما العميق لوقوع خسائر في الأرواح وأعربا عن تعازيهما لعائلات الضحايا، فيما طلب رئيس الوزراء تقريراً من المفتش العام للشرطة حول الواقعة. وفي هجوم منفصل، لقى اثنان من رجال الشرطة حتفهما خلال الليل إثر انفجار قنبلة مغناطسية متصلة بمركبتهما في منطقة كوزدار في إقليم بلوشستان.  وقال مسؤول بالشرطة، أمس، إن اثنين آخرين من رجال الشرطة في حالة حرجة.

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