الإثنين 27 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اليونان تفكك عصابة لتهريب المهاجرين

اليونان تفكك عصابة لتهريب المهاجرين
27 فبراير 2023 01:17

أثينا (وكالات)

أخبار ذات صلة
أكثر من 43 قتيلاً جراء تحطم قارب مهاجرين جنوب إيطاليا
بلينكن يوجه نداء لتركيا واليونان العضوين في «الناتو»

أعلنت الشرطة اليونانية أمس، تفكيك عصابة لتهريب المهاجرين واعتقال اثنين من أعضائها الرئيسيين. 
وقالت شبكة الإذاعة والتلفزيون الحكومية اليونانية «إي آر تي»، نقلاً عن الشرطة، إن العصابة جلبت 73 شخصاً على الأقل من الحدود اليونانية التركية إلى اليونان في الأشهر الأخيرة.
ودفع المهاجرون للمهربين نحو 4200 دولار عن كل شخص، بحسب الشرطة اليونانية. وذكرت الإذاعة اليونانية أن البحث جار عن المزيد من الجناة.  وبحسب البيانات الرسمية، منع حرس الحدود اليونانية أكثر من 260 ألف عملية عبور غير شرعية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في عام 2022 قرب النهر المعروف في اليونان باسم «إيفروس» وفي تركيا باسم «ميريتش»، بالإضافة إلى اعتقال نحو 1500 مهرب مشتبه بهم.  
ويحاول الكثير من المهاجرين واللاجئين الوصول إلى إيطاليا من اليونان عبر البحر الأيوني على متن قوارب غير صالحة للإبحار، وهذا يؤدي بشكل متكرر إلى وقوع حوادث تسفر عن وقوع العديد من الضحايا.

اليونان
المهاجرين
الشرطة اليونانية
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
فيضانات البرازيل (أرشيفية)
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل
اليوم 07:26
ماكرون
عربي ودولي
ماكرون يبدأ زيارة إلى أفريقيا
اليوم 07:21
زيلينسكي
عربي ودولي
الرئيس الأوكراني يقيل قائداً عسكرياً كبيراً
اليوم 07:14
موضوعية
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.5 درجة يهز سولاويسي الإندونيسية
اليوم 07:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©