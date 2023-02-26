اليونان تفكك عصابة لتهريب المهاجرين

أثينا (وكالات)

أعلنت الشرطة اليونانية أمس، تفكيك عصابة لتهريب المهاجرين واعتقال اثنين من أعضائها الرئيسيين.

وقالت شبكة الإذاعة والتلفزيون الحكومية اليونانية «إي آر تي»، نقلاً عن الشرطة، إن العصابة جلبت 73 شخصاً على الأقل من الحدود اليونانية التركية إلى اليونان في الأشهر الأخيرة.

ودفع المهاجرون للمهربين نحو 4200 دولار عن كل شخص، بحسب الشرطة اليونانية. وذكرت الإذاعة اليونانية أن البحث جار عن المزيد من الجناة. وبحسب البيانات الرسمية، منع حرس الحدود اليونانية أكثر من 260 ألف عملية عبور غير شرعية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في عام 2022 قرب النهر المعروف في اليونان باسم «إيفروس» وفي تركيا باسم «ميريتش»، بالإضافة إلى اعتقال نحو 1500 مهرب مشتبه بهم.

ويحاول الكثير من المهاجرين واللاجئين الوصول إلى إيطاليا من اليونان عبر البحر الأيوني على متن قوارب غير صالحة للإبحار، وهذا يؤدي بشكل متكرر إلى وقوع حوادث تسفر عن وقوع العديد من الضحايا.