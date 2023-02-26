الإثنين 27 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الصومال: مقتل 3 بسقوط هليكوبتر تابعة لبعثة حفظ السلام الأفريقية

الصومال: مقتل 3 بسقوط هليكوبتر تابعة لبعثة حفظ السلام الأفريقية
27 فبراير 2023 01:17

مقديشو (رويترز)
 
أفادت بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال في بيان، أمس، أن ثلاثة لقوا حتفهم وأُصيب ثمانية آخرون، عندما سقطت طائرة هليكوبتر تابعة للبعثة أمس الأول في منطقة شبيلا السفلى.
وقالت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، إن الهليكوبتر كانت تقل 11 راكباً بينهم جنود من الجيش الصومالي، وكانت تشارك في تدريبات عسكرية لإجلاء قتلى ومصابين عندما سقطت.
وأضافت البعثة في البيان: «بكل أسى، لقي ثلاثة ركاب من ضمن 11 راكباً على متن الهليكوبتر حتفهم، وجرى إجلاء ثمانية مصابين إلى مقديشو لتلقي الرعاية الطبية العاجلة».
ولم يرد بالبيان أي تفاصيل عن القتلى والمصابين، بما في ذلك جنسياتهم، لكنه أفاد بأن التحقيقات بدأت لتحديد سبب سقوط الهليكوبتر. وتساعد البعثة حكومة الصومال المركزية في حربها ضد حركة الشباب الإرهابية المتمردة.

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعمنا ثابت ولا يتزعزع لشعب الصومال
مقتل 130 إرهابياً بعمليات عسكرية في الصومال
الصومال
الاتحاد الأفريقي
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
فيضانات البرازيل (أرشيفية)
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل
اليوم 07:26
ماكرون
عربي ودولي
ماكرون يبدأ زيارة إلى أفريقيا
اليوم 07:21
زيلينسكي
عربي ودولي
الرئيس الأوكراني يقيل قائداً عسكرياً كبيراً
اليوم 07:14
موضوعية
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.5 درجة يهز سولاويسي الإندونيسية
اليوم 07:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©