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ميلوني تطالب باتخاذ إجراء بعد مقتل عشرات المهاجرين
من موقع الكارثة
26 فبراير 2023 23:49
أكد خفر السواحل الإيطالي أنه تم العثور على ما لا يقل عن 43 جثة قبالة ساحل جنوب إيطاليا بعد تحطم قارب كان يحمل مهاجرين، وتخشى السلطات الإيطالية من إمكانية ارتفاع حصيلة القتلى في هذه الكارثة.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، أن حصيلة الضحايا أعلى من ذلك، وقالت إن 59 شخصاً لقوا حتفهم بناء على معلومات قدمتها مقاطعة كروتوني في إقليم كالابريا.
وتحطم القارب بسبب الأمواج المتلاطمة قبالة منتجع ستيكاتو دي كوترو، قبل الساحل بأمتار.
وذكر خفر السواحل أنه تم العثور على 80 ناجياً، وصل بعضهم إلى الشاطئ بمجهودهم الشخصي.
وقال ناجون، إن القارب كان يقل ما لا يقل عن 250 شخصاً.
وكتب رئيس الصليب الأحمر الإيطالي روساريو فالاسترو تغريدة قال فيها «هذا نداء استغاثة يجب أن يوقظ المجتمع حتى لا تحدث حوادث مأساوية مماثلة».
وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن أسفها العميق للحادث، وكتبت في بيان «إنه عمل إجرامي أن ترسل قاربا طوله 20 متراً وعلى متنه 200 شخص على الأقل إلى البحر وسط توقعات بطقس سيئ».
وقالت ميلوني، إن هدف حكومتها هو منع وضع هذا النوع من القوارب في البحر على الإطلاق، ودعت إلى التعاون من جانب الدول التي يخرج منها المهاجرون والدول التي بدأوا منها الرحلة.
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المصدر: وكالات
جورجيا ميلوني
مهاجرون
إيطاليا
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