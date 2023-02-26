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الشرطة الإسبانية تلقي القبض على عصابة يديرها قاصر

الشرطة الإسبانية (أرشيفية)
26 فبراير 2023 23:00

أفادت الشرطة الإسبانية، اليوم الأحد، بأنه تم إلقاء القبض على عصابة إلكترونية يتزعمها قاصر، قامت بالاحتيال على حوالي 200 عميل مصرفي واستولت على ما إجماليه 350 ألف يورو (370 ألف دولار) في مجرد شهرين.

وإلى جانب زعيم العصابة القاصر، الذي لم يتم الكشف عن عمره على وجه الدقة، قامت الشرطة باعتقال 24 آخرين في برشلونة وملقا وقادش.

وأسفرت عمليات تفتيش لستة مبانٍ، عن مصادرة أسلحة نارية وهواتف محمولة ومخدرات و10 آلاف يورو نقداً مع وجود معلومات تفصيلية مصرفية لحوالي 100 ألف عميل في 18 مؤسسة مالية.

وسرقت العصابة البيانات، من خلال رسائل بريد إلكتروني احتيالية، ورسائل نصية قصيرة، ورسائل على تطبيق «واتساب» ومكالمات هاتفية.

ولم يبتكر زعيم العصابة القاصر، الذي شكلها وتولى إدارتها، الأدوات الرقمية فحسب، بل قام أيضاً ببيعها لمنظمات إجرامية أخرى.

المصدر: وكالات
الشرطة الإسبانية
عصابة
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