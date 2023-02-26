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أميركا تحذر الصين من إرسال عتاد فتاك لروسيا

من آثار التدمير في أوكرانيا
26 فبراير 2023 20:00

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الصين لم تتخذ أي خطوات نحو تقديم عتاد فتاك لروسيا لاستخدامه في الهجوم على أوكرانيا، مضيفاً أن الولايات المتحدة أوضحت في جلسات خاصة أن خطوة من هذا القبيل ستكون لها عواقب وخيمة.

وأضاف لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية «من حق بكين اتخاذ قراراتها الخاصة إزاء كيفية المضي قدماً، وما إذا كانت ستقدم مساعدات عسكرية، ولكن إذا سارت في هذا الطريق، فسيكلف ذلك الصين غالياً».

وكان سوليفان قد قال في مقابلة أخرى مع برنامج «هذا الأسبوع» على شبكة (إيه.بي.سي)، إن الصين لم تشرع في تقديم تلك المساعدات لروسيا، لكن بكين لم تسحب هذا الخيار من على الطاولة.

وأضاف سوليفان أن المسؤولين الأميركيين حذروا نظراءهم الصينيين في الجلسات الخاصة من العواقب المحتملة، لكنه لم يخض في تفاصيل تلك الجلسات.

كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي قد حذروا الصين مراراً من اتخاذ مثل هذه الخطوة في الأيام القليلة الماضية، وقالوا إنهم يعتقدون أن الصين تدرس تقديم عتاد فتاك لروسيا.

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