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فرنسا تطلب من مواطنيها توخي الحذر في بوركينا فاسو

آثار هجوم إرهابي على قرية في بوركينا فاسو (أرشيفية)
26 فبراير 2023 19:19

طلبت فرنسا من مواطنيها في بوركينا فاسو توخي الحذر خصوصاً في أيام الجمعة حينما تشهد البلاد بشكل متكرر تجمعات منتقدة للسياسات الفرنسية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان اليوم الأحد: «لا تسافروا إلا في حالة الضرورة القصوى وابتعدوا عن المسيرات (المناهضة لفرنسا) في واجادوجو وأجزاء أخرى من البلاد»، وكررت تحذيراً من السفر إلى هناك.

وفي مطلع نوفمبر، قالت الوزارة، إن خطر التعرض للاختطاف مرتفع في بوركينا فاسو.

وتدهورت العلاقات مع فرنسا بوتيرة سريعة بعد انقلاب عسكري في بوركينا فاسو في أكتوبر.

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المصدر: وكالات
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