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الرئيس الأوكراني يعرض مكان إقامته المؤقت

زيلينسكي (أرشيفية)
26 فبراير 2023 16:59

قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعرض مكان إقامته المؤقت الذي قال إنه يعيش فيها منذ بداية الأزمة، للمراسلين التلفزيونيين.

وقال زيلينسكي في فيلم للصحفي دميترو كوماروف، الذي أذاعته قناة "1 + 1" على التلفزيون الأوكراني: "هذا هو المكان الذي أعيش فيه".

كما قال إنه تواجد في هذا المكان عندما بدأ الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا في 24 من فبراير في عام 2022.

من ناحية أخرى، قام أنطون جيراشينكو، المستشار السياسي المحلي لزيلينسكي، بنشر مقطع من الفيلم على تويتر.

وفي الفيلم، تظهر نوافذ محل الإقامة المؤقت، مغطاة بستائر سميكة.

وهناك وسائد وأغطية موضوعة على سرير فردي، كما يمكن رؤية تلفزيون وكرسي ومكتب.

ويعرض زيلينسكي لفريق التصوير خزانة ملابسه.

ويوجد على الرف العديد من السترات المعلقة باللون الأخضر الزيتوني، والسترات ذات الألوان المموهة، كما توجد على الأرض أحذية عسكرية.

ويقول الرئيس إنها "ملابس عادية... فأنا لا أرتدي بدلات الآن".

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المصدر: وكالات
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