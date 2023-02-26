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الجزائر تعيد فتح سفارتها في كييف

من العاصمة الأوكرانية كييف (أرشيفية)
26 فبراير 2023 16:56

ذكر التلفزيون الرسمي في الجزائر اليوم الأحد نقلا عن بيان لوزارة الخارجية أن الدولة ستعيد فتح سفارتها في كييف بعد عام من إغلاقها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان الوزارة أن "هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على مصالح دولة الجزائر ومصالح المجتمع الوطني في هذا البلد.. سيُسير القائم بأعمال السفير الجزائري العمل في السفارة بكييف التي علقت أنشطتها بسبب تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا".

وأغلقت السفارة أبوابها في مارس العام الماضي.

وأوضح البيان أن قرار إعادة فتح السفارة سيدخل حيز التنفيذ "في أقرب وقت ممكن".

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المصدر: وكالات
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