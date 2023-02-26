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أكثر من 43 قتيلاً جراء تحطم قارب مهاجرين جنوب إيطاليا
مهاجرون يغرقون بعد انقلاب قاربهم (أرشيفية)
26 فبراير 2023 16:40
أعلنت الشرطة وخفر السواحل في إيطاليا أن 43 شخصا لقوا حتفهم ونجا 80 آخرون بعدما اصطدم قارب كان يقلهم بصخور بالقرب من الشاطئ في جنوب إيطاليا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.
وتحطم القارب قرب منتجع ستيكاتو دي كوترو على الساحل الشرقي لمنطقة كالابريا جنوب إيطاليا.
وقال خفر السواحل في بيان "حتى الآن، عثر على 80 شخصا أحياء تمكن بعضهم من الوصول إلى الشاطئ بعد تحطم القارب، فيما تم العثور على 43 جثة بطول الساحل".
وذكر خفر السواحل أن القارب كان يقل على متنه حوالي 120 شخصا وأنه ارتطم بالصخور "على بعد بضعة أمتار من الشاطئ"، مضيفا أن البحث عن ناجين محتملين ما زال مستمرا.
وقال مسؤول إيطالي إن القارب أبحر من إزمير في شرق تركيا قبل ثلاثة أو أربعة أيام وأنه كان يقل أشخاصا من أفغانستان وباكستان والصومال.
وأشار أنطونيو تشيرازو عمدة كوترو لمحطة سكاي تي.جي.24 الإخبارية إلى أن من بين القتلى نساء وأطفالا.
وذكر أن قارب المهاجرين الخشبي "تهشم" بسبب البحر الهائج حتى أن أجزاء من حطام القارب تناثرت على مسافة 300 متر من الساحل.
وأضاف فيما بدا التأثر على صوته أنه شاهد "منظرا لا تريد أن تراه أبدا في حياتك... منظر بشع... يظل عالقا في الذاكرة طيلة حياتك".
وذكرت تقارير أولية لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ووكالات أخرى أنه عثر على نحو 27 جثة جرفتها الأمواج إلى الشاطئ فيما تم رصد المزيد من الجثث في المياه.
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المصدر: وكالات
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