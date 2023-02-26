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السوداني: العراق عازم على تقوية عوامل الاستقرار

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
26 فبراير 2023 16:37

أكد رئيس الوزراء العراقي  محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عزم بلاده على الاستمرار بنهج التواصل وتقوية عوامل الاستقرار وأسباب الازدهار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان  صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن  السوداني استقبل اليوم، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، المشارك في المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي، الذي استضافته العاصمة بغداد.

وأضاف أن "اللقاء شهد البحث في مجمل القضايا العربية والإقليمية، وأبرز التحديات التي تواجه خطط التنمية للشعوب العربية الشقيقة، وسبل تعزيز الروابط الأخوية على المستويات التشريعية والتنفيذية بين العراق والمحيط العربي".

وأكد رئيس الوزراء أنّ "العراق عازم على الاستمرار بنهج التواصل وتقوية عوامل الاستقرار وأسباب الازدهار، ومواجهة التحديات الاقتصادية عبر التكامل والتعاون المتبادَلين مع جميع الأشقاء والأصدقاء".

 

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المصدر: وكالات
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محمد شياع السوداني
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