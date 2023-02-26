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بوتين: «الناتو» مشارك في أزمة أوكرانيا

بوتين
26 فبراير 2023 16:35

أعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يشارك في النزاع في أوكرانيا من خلال إمداد هذا البلد بالأسلحة، في مقابلة بثها التلفزيون الأحد.

وقال بوتين في مقابلة أجرتها معه محطة "روسيا 1" التلفزيونية بعد أيام على دخول الهجو الروسي على أوكرانيا عامه الثاني، إن دول حلف شمال الأطلسي "ترسل عشرات مليارات الدولارات من الأسلحة إلى أوكرانيا، هذه مشاركة فعلية" في النزاع.

وتابع "هذا يعني أنها تشارك ولو بصورة غير مباشرة في الأزمة".

وأكد أن الدول الغربية لديها "هدف واحد هو تدمير الاتحاد السوفياتي السابق والجزء الرئيسي منه: روسيا الاتحادية".

وقال "عندها فقط قد يقبلوننا في عائلة الشعوب المتحضرة المزعومة، ولكن بصورة منفصلة فقط، كلّ جزء لوحده".

وجدد بوتين دعوته إلى قيام عالم متعدد الأقطاب.

 

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المصدر: وكالات
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