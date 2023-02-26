الإثنين 27 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

نيجيريا.. أوامر بإعادة الانتخابات في 9 وحدات اقتراع

مسؤولو اللجنة الانتخابية الوطنية سجلون نتائج الانتخابات في مقر الولاية في يولا ، نيجيريا
26 فبراير 2023 15:44

أمرت لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة بإعادة الانتخابات في تسع وحدات اقتراع في قرية "جاناجا" في منطقة "أجاوكوتا" الحكومية المحلية، في ولاية "كوجي" النيجيرية، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" النيجيرية اليوم الأحد.

وقال هاليرو هارونا سول، رئيس قسم "توعية ودعاية الناخبين" في مقر اللجنة في "لوكوجا" إن "القرار أصبح ضروريا، حيث لم يتسن إجراء الانتخابات في تلك الوحدات، بسبب بعض المشكلات اللوجستية".

وأضاف أنه تم نقل مواد الانتخابات والمسؤولين إلى المنطقة، صباح اليوم الأحد، لإجراء الانتخابات. وتابع "كانت لدينا بعض التحديات في إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات الجمعية الوطنية في قرية جاناجا في الحكومة المحلية في أجاوكوتا، أمس السبت، بسبب بعض المشكلات اللوجستية".

وكانت الانتخابات الرئاسية في نيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، قد تأخرت بشكل كبير أمس السبت بسبب الوضع الأمني المتوتر في مناطق عديدة من البلاد.

وبعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع رسميا في الساعة 30:2 ظهرا (1330 بتوقيت جرينتش)، كان هناك الآلاف من الناخبين في جميع أنحاء البلاد يصطفون من أجل الإدلاء بأصواتهم. وفسرت اللجنة الانتخابية التأخير إلى حد ما بالمخاوف الأمنية لموظفي الانتخابات. 

أخبار ذات صلة
لجنة الانتخابات النيجيرية تبدأ إعلان نتائج الانتخابات
نيجيريا: انتخابات رئاسية متقاربة
المصدر: وكالات
نيجيريا
أبوجا
الانتخابات
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
ماكرون
عربي ودولي
ماكرون يبدأ زيارة إلى أفريقيا
اليوم 07:21
زيلينسكي
عربي ودولي
الرئيس الأوكراني يقيل قائداً عسكرياً كبيراً
اليوم 07:14
موضوعية
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.5 درجة يهز سولاويسي الإندونيسية
اليوم 07:09
بايرن يحتفل بالوصول إلى 300000 عضو
الرياضي
بايرن يحتفل بالوصول إلى 300000 عضو
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©