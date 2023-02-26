نيجيريا.. أوامر بإعادة الانتخابات في 9 وحدات اقتراع
مسؤولو اللجنة الانتخابية الوطنية سجلون نتائج الانتخابات في مقر الولاية في يولا ، نيجيريا
26 فبراير 2023 15:44
أمرت لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة بإعادة الانتخابات في تسع وحدات اقتراع في قرية "جاناجا" في منطقة "أجاوكوتا" الحكومية المحلية، في ولاية "كوجي" النيجيرية، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" النيجيرية اليوم الأحد.
وقال هاليرو هارونا سول، رئيس قسم "توعية ودعاية الناخبين" في مقر اللجنة في "لوكوجا" إن "القرار أصبح ضروريا، حيث لم يتسن إجراء الانتخابات في تلك الوحدات، بسبب بعض المشكلات اللوجستية".
وأضاف أنه تم نقل مواد الانتخابات والمسؤولين إلى المنطقة، صباح اليوم الأحد، لإجراء الانتخابات. وتابع "كانت لدينا بعض التحديات في إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات الجمعية الوطنية في قرية جاناجا في الحكومة المحلية في أجاوكوتا، أمس السبت، بسبب بعض المشكلات اللوجستية".
وكانت الانتخابات الرئاسية في نيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، قد تأخرت بشكل كبير أمس السبت بسبب الوضع الأمني المتوتر في مناطق عديدة من البلاد.
وبعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع رسميا في الساعة 30:2 ظهرا (1330 بتوقيت جرينتش)، كان هناك الآلاف من الناخبين في جميع أنحاء البلاد يصطفون من أجل الإدلاء بأصواتهم. وفسرت اللجنة الانتخابية التأخير إلى حد ما بالمخاوف الأمنية لموظفي الانتخابات.