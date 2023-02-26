الإثنين 27 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السيسي: مصر نجحت في دحر الإرهاب

السيسي
26 فبراير 2023 15:04

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن الفترة المقبلة سوف تشهد تنفيذ خطة كبري لتحقيق معدلات تنمية عالية في سيناء.

وأكد الرئيس المصري، خلال كلمته أثناء تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء، أن مصر نجحت في دحر الإرهاب وتحقيق الأمن بالتوازي مع تنفيذ الخطط التنموية.

 وأكد السيسي أن القضاء على الإرهاب في سيناء تحقق بفضل الجيش والشرطة وأبناء سيناء.

ولفت السيسي إلى أن الدولة حريصة على تحقيق الأمن والأمان لأهالي سيناء.

أخبار ذات صلة
وزير الخارجية المصري يتوجه الاثنين إلى سوريا وتركيا
«لعنة السنغال» تطارد «الفراعنة»!
المصدر: وكالات
مصر
عبدالفتاح السيسي
سيناء
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
ماكرون
عربي ودولي
ماكرون يبدأ زيارة إلى أفريقيا
اليوم 07:21
زيلينسكي
عربي ودولي
الرئيس الأوكراني يقيل قائداً عسكرياً كبيراً
اليوم 07:14
موضوعية
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.5 درجة يهز سولاويسي الإندونيسية
اليوم 07:09
بايرن يحتفل بالوصول إلى 300000 عضو
الرياضي
بايرن يحتفل بالوصول إلى 300000 عضو
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©