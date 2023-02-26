ريشي سوناك: لن أوقع على اتفاق بشأن أيرلندا لا يحل المشكلات
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
26 فبراير 2023 14:12
ذكر رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك أنه مصمم على التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإزالة "الحواجز الخطيرة على التجارة" ، في أيرلندا الشمالية، لكنه لن يوقع على خطة، لا تسوي المشكلات العالقة، من الاتفاق الأصلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وكتب سوناك، في مقال رأي في صحيفة "تليجراف": مهمتي هي اقتناص تلك الفرصة ومواجهة الخيارات الصعبة وتقديم كل ما لدي"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.
وأضاف "وأتعهد لكم بذلك: لن اوافق على أي اتفاق، لا يحل المشكلات".
ويجري رئيس الوزراء البريطاني محادثات، مطلع الأسبوع مع وزراء بالحكومة ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين والحزب الوحدوي الديموقراطي في أيرلندا الشمالية، فيما يسعى لتسوية أزمة بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية، المثير للجدل، الذي يحكم التجارة ما بعد بريكست، في المنطقة، طبقا لمصادر على صلة بالأمر. وأضافت المصادر أنه ربما يتم الإعلان عن اتفاق هذا الأسبوع.