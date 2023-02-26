لجنة الانتخابات النيجيرية تبدأ إعلان نتائج الانتخابات
أثناء الانتخابات الرئاسية والعامة في نيجيريا
26 فبراير 2023 11:49
بدأت لجنة الانتخابات فرز وإعلان نتائج الانتخابات في الحكومات المحلية بمختلف أنحاء نيجيريا، طبقاً لما ذكرته صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية اليوم الأحد.
وتضم نيجيريا إجمالي 774 منطقة حكومية محلية. وبعد إجراء الانتخابات في وحدات الاقتراع والإعلان عن النتائج، يتم تجميع النتائج في الدوائر والحكومات المحلية، قبل القيام بذلك في مقار الولايات.
ويجرى التجميع النهائي لنتائج الانتخابات الرئاسية، في مقر المفوضية القومية المستقلة للانتخابات، في أبوجا.
وأعلنت المفوضية أنه سيتم بدء التجميع النهائي للنتائج، حوالي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد. وكانت الانتخابات الرئاسية في نيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، قد تأخرت بشكل كبير أمس السبت بسبب الوضع الأمني المتوتر في مناطق عديدة من البلاد. وبعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع رسميا في الساعة 30:2 ظهرا (1330 بتوقيت جرينتش)، كان هناك الآلاف من الناخبين في جميع أنحاء البلاد يصطفون من أجل الإدلاء بأصواتهم.
وفسرت اللجنة الانتخابية التأخير إلى حد ما بالمخاوف الأمنية لموظفي الانتخابات... ومع وجود عدد قياسي من الناخبين المسجلين، تم الإبلاغ عن حدوث تأخيرات خلال انتخابات أمس السبت في مختلف أنحاء نيجيريا، الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا حيث يقطنها 220 مليون نسمة. ولم يفتح عدد قليل من مراكز الاقتراع البالغ عددها 177 ألفا كما كان مقررا، حسبما ذكرت وسائل إعلام ومراقبون.