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الصين تسجل 7 وفيات مرتبطة بكوفيد
أرشيفية
26 فبراير 2023 09:37
قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان أمس السبت، إن الصين سجلت سبع وفيات مرتبطة بكوفيد في مستشفياتها في الفترة من 17 إلى 23 فبراير.
وأضاف البيان أن عدد الوفيات تراجع بشكل كبير من ذروة يومية بلغت 4273 في الرابع من يناير إلى صفر وفيات يوم الخميس.
وأوضح البيان أن جميع الحالات منذ ديسمبر. كانت بسبب سلالات من المتحور أوميكرون.
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