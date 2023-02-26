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كاليفورنيا.. موجة ثلوج وعشرات الآلاف من دون كهرباء

تساقط الثلوج في مقاطعة لوس أنجلوس على طول وادي سان فرانسيسكيتو
26 فبراير 2023 08:36

انقطعت الكهرباء عن نحو 85 ألف منزل وشركة في منطقة لوس انجلوس، مع استمرار العواصف في ضرب أجزاء من ولاية كاليفورنيا مما أدى إلى تساقط الثلوج وهطول الأمطار.

وقالت إدارة النقل في كاليفورنيا إن الطريق السريع 5، وهو أكبر طريق سريع يؤدي إلى الشمال خارج المدينة، ظل مغلقا بسبب الثلوج الكثيفة بينما تم إغلاق العديد من النقاط الجنوبية الأخرى من الطريق السريع في لوس انجلوس ومحيطها بسبب الفيضانات.

وفي شمال كاليفورنيا، من المتوقع أن تشهد سان فرانسيسكو درجات حرارة قياسية باردة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية سكان العاصمة ساكرامنتو من السفر‭ ‬في الفترة من الأحد إلى الأربعاء حيث بدأت الأمطار والثلوج في التساقط مرة أخرى بعد توقفها في الساعات القليلة الماضية.

وقالت الهيئة على تويتر "التأثيرات الشديدة للثلوج الكثيفة والرياح ستجعل القيادة خطيرة للغاية ومستحيلة وستؤدي إلى إغلاق الطرق على نطاق واسع وتأثيرات على البنية التحتية!".

وستجلب المجموعة التالية من العواصف، المتوقع أن تضرب اليوم الأحد، رياحاً تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة في وادي ساكرامنتو. وتم إغلاق متنزه يوسمايت الوطني حتى يوم الأربعاء بسبب ظروف الشتاء القاسية.

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المصدر: رويترز
كاليفورنيا
الثلوج
انقطاع الكهرباء
لوس أنجلوس
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