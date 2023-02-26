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تحطم طائرة إسعاف أميركية ومقتل ركابها

طائرة إسعاف أميركية (أرشيفية)
26 فبراير 2023 08:23

تحطمت طائرة إسعاف في ولاية نيفادا في غرب الولايات المتحدة ما أسفر عن مقتل جميع ركّابها الخمسة، على ما أفاد مشغلها السبت.

واختفت الطائرة عن الرادار مساء الجمعة خارج بلدة ستايدجكوتش القاحلة قرب حدود نيفادا مع كاليفورنيا، وفق ما أوضحت "ريمسا هلث" في بيان.

وجاء في البيان "بكل حزن نعلن أننا تلقينا الآن تأكيدا من إدارة إطفاء مقاطعة ليون المركزية بعدم نجاة أي من الأشخاص الخمسة الذين كانوا فيها".
وبالإضافة إلى الطيار، كانت الطائرة تقل ممرضة ومسعفا ومريضا وأحد أفراد أسرة مريض، وفق البيان.

وفي وقت لم تؤكّد بعد الظروف المحيطة بالحادث، تحطّمت الطائرة فيما تضرب عاصفة ثلجية كبيرة الساحل الغربي للولايات المتحدة.

ومساء السبت، كان حوالي 100 ألف شخص في ولاية كاليفورنيا من دون الكهرباء، وفقا لموقع PowerOutage.us المتخصص.
كما أصبحت طرق رئيسية غير سالكة بسبب الجليد والثلوج، بما في ذلك أجزاء من الطريق السريع 5 الذي يربط المكسيك وكاليفورنيا وشمال غرب المحيط الهادئ وكندا.

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المصدر: آ ف ب
ولاية نيفادا
تحطم طائرة
الولايات المتحدة الأميركية
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