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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

موضوعية
26 فبراير 2023 08:06

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات منطقة بريطانيا الجديدة النائية في بابوا غينيا الجديدة، الأحد، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، لكن لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على عمق 38 كيلومتراً.

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بابوا غينيا الجديدة
تسونامي
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