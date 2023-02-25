الأحد 26 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

لقاء بين الفلسطينيين والإسرائيليين في العقبة لبحث التهدئة

لقاء بين الفلسطينيين والإسرائيليين في العقبة لبحث التهدئة
26 فبراير 2023 01:59

عمان (وكالات)

أخبار ذات صلة
رئيس الهيئة العربية للتصنيع لـ «الاتحاد»: الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات توفر فرصاً استثمارية واعدة
«مصدر» تدشّن محطة «بينونة» للطاقة الشمسية في الأردن

أفادت مصادر، أمس، أن اجتماعاً «أمنياً سياسياً» سيعقد، اليوم، في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن بين ممثلين عن الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، لبحث التهدئة في الأراضي الفلسطينية.
وقالت المصادر، إن «الاجتماع الذي تحتضنه المملكة الأردنية بمدينة العقبة، وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة ومصر، يأتي في سياق الجهود المبذولة لوقف الإجراءات الأحادية، للوصول إلى فترة تهدئة، وإجراءات لبناء الثقة وصولاً لانخراط سياسي أشمل بين الجانبين».
وأضاف أن «الاجتماع يأتي استكمالاً للجهود المكثفة التي يبذلها الأردن بالتنسيق مع بقية الأطراف لوقف الإجراءات الأحادية والتصعيد الأمني الذي يهدد بتفجير دوامات كبيرة من العنف، إضافة إلى الوصول إلى إجراءات أمنية واقتصادية تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني».
وأوضح المصدر أن الاجتماع هو الأول بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بمشاركة إقليمية ودولية منذ سنوات، وأن انعقاده يمثل «خطوة ضرورية للوصول إلى تفاهمات فلسطينية إسرائيلية توقف التدهور».
وقُتل يوم الأربعاء 11 فلسطينياً، بينهم فتى، وأصيب أكثر من 80 آخرين بجروح بالرصاص الحيّ في عملية نفّذها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بشمال الضفّة الغربية المحتلّة.
وعقد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 24 يناير في عمان، أكد خلاله «ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام»، داعياً إلى «وقف أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام».
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التقى الرئيس الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة نهاية يناير، في ختام جولة دبلوماسية سعى فيها إلى نزع فتيل التوتر، فيما مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ عام 2014.

فلسطين
إسرائيل
الأردن
العقبة
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
رئيس بلاروسيا يقوم بزيارة إلى الصين، بناء على دعوة الرئيس شي جين بينج
عربي ودولي
الصين تستضيف رئيس بيلاروس
اليوم 15:31
البرازيلي ماتشادو بطل «الخفيف» في «دولية محاربي الإمارات»
الرياضي
البرازيلي ماتشادو بطل «الخفيف» في «دولية محاربي الإمارات»
اليوم 15:30
«سيدات شرطة دبي» يتألق في «تحدي الفرق التكتيكية»
الرياضي
«سيدات شرطة دبي» يتألق في «تحدي الفرق التكتيكية»
اليوم 15:30
توم كروز
دنيا
هوليوود.. احتفاء بمسيرة توم كروز المهنية
اليوم 15:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©