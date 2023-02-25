18 دولة تشارك في معرض للأمن والدفاع بالعراق

بغداد (وام)

تشهد أرض معرض بغداد الدولي فعاليات الدورة الحادية عشرة لمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية، المقرر عقده مارس المقبل بمشاركة 18 دولة وأكثر من 100 شركة.

وقال مدير الشركة المنظمة للمعرض فلاح الشمري، في بيان: «الدورة الجديدة للمعرض تركز على المعدات العسكرية للقوة الجوية والتكنولوجيا الإلكترونية الأمنية.. المعرض يحرص على نقل التكنولوجيا الحديثة وفسح المجال لجميع القيادات والصنوف للاطلاع عليها، وهو ما يوفر الوقت والمال على الحكومة العراقية لتطوير المهارات الأمنية والعسكرية».

وأشار إلى أن «الفعاليات ستتضمن عرض إنتاجات الأسلحة المختلفة والأعتدة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة».