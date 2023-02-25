دعم أميركي وأممي لإجراء الانتخابات الليبية العام الجاري

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، إجراء مباحثات مثمرة مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لافتاً في تغريدة عبر «تويتر»: «أثنيت على عمل بعثة الأمم المتحدة، لتعزيز الإجماع بين الليبيين، وتمكين الانتخابات في عام 2023»، مضيفاً: «تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته باختيار قادته في النهاية».

ووصل المبعوث الأممي لدى ليبيا، الثلاثاء الماضي، إلى الولايات المتحدة لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا، الثلاثاء، بعد آخر إحاطة له في ديسمبر الماضي، حيث من المقرر أن يقدم رؤية البعثة الأممية لحل أزمة الانسداد السياسي التي تعانيها ليبيا خلال الأشهر الماضية.

وفي هذه الأثناء، أكد باتيلي إجراء مباحثات مع نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، السفير داي بينغ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تناغماً مع مبدأ إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية. ولفت إلى الاتفاق على دعم حل وطني للأزمة في ليبيا من خلال انتخابات العام الجاري.

إلى ذلك، أغلقت ميليشيا مسلحة في غرب ليبيا، أمس، مصفاة الزاوية الواقعة غرب طرابلس، نتيجة اختفاء أحد العناصر التابعة للميلشيا التي تطالب بالإفراج عنه، ما دفعها لقطع الطريق وإغلاق المداخل المؤدية إلى المنشآت النفطية بالسواتر الترابية.

وتسبب إغلاق المصفاة في نقص إمدادات لمحطات الكهرباء والوقود، حيث أعلنت شركة الكهرباء انخفاضاً حاداً في مخزون الوقود الخفيف المغذي لعدد من محطات الإنتاج، نتيجة لتوقف هذا التزويد من المصدر الرئيسي، مشيرة إلى أنها ستضطرّ لتخفيض القدرات الإنتاجية لعدد من المحطات، وسيكون وضع الشبكة حرجاً أمام الطلب المتزايد على الطاقة من المستهلكين.

وتعد مصفاة الزاوية أكبر مصفاة في البلاد، حيث تبلغ طاقة إنتاجها 120 ألف برميل يومياً، وتغذّي أغلب المنطقة الغربية بالمحروقات، وهي مرتبطة بحقل الشرارة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 300 ألف برميل يومياً.