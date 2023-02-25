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الجيش الأردني يسقط طائرة مسيّرة مفخخة قادمة من سوريا

الجيش الأردني يسقط طائرة مسيّرة مفخخة قادمة من سوريا
26 فبراير 2023 01:59

عمان (الاتحاد) 

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أعلن الجيش الأردني، في بيان، أن قوات حرس الحدود أسقطت، أمس، طائرة مسيرة قادمة من سوريا حاولت اجتياز الحدود الأردنية، وهي تحمل قنابل يدوية وبندقية.
ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله: إن «قوات حرس الحدود، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة من دون طيار الحدود، بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وجرى إسقاطها داخل الأراضي الأردنية».
وأضاف، أنه «بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة جرى العثور على بندقية إم فور، وأربع قنابل يدوية، وتبين أنه جرى إعداد الطائرة المسيرة بطريقة مفخخة في حال جرى ضبطها من قبل عناصر حرس الحدود».
وأكد أن «القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه».
ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات قادمة من الأراضي السورية.
وفي 17 فبراير من العام الماضي، أعلن الجيش الأردني أنه أحبط عدداً كبيراً من محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود الممتدة على حوالي 375 كيلومتراً، والتي باتت «منظمة» وتستعين بالطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.
وقال الجيش آنذاك إن السلطات الأردنية أحبطت خلال نحو 45 يوماً مطلع عام 2022 دخول أكثر من 16 مليون حبة «كبتاغون»، وهو ما يعادل الكمية التي جرى ضبطها طوال العام 2021.
وتؤكد المملكة أن 85 في المئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن.

الجيش الأردني
سوريا
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