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تونس: إنقاذ 158 مهاجراً غير شرعي من الغرق

تونس: إنقاذ 158 مهاجراً غير شرعي من الغرق
26 فبراير 2023 02:00

تونس (وكالات) 

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أعلنت السلطات التونسية، أمس، إنقاذ 158 مهاجراً غير شرعي، قبالة سواحلها، بينهم 133 شخصاً من جنسيات أفريقية، وذلك بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق. 
وقال حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، إنه جرى إحباط خمس عمليات هجرة غير شرعية، كانت بصدد اجتياز الحدود البحرية.
إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية التونسية، أمس، عن تفاجئها ببيان الاتحاد الأفريقي الصادر في ساعة متأخرة مساء أمس الأول، ورفضت ما وصفته باتهامات لا أساس لها، أساءت فهم موقف الحكومة التونسية.
وكان الرئيس التونسي أمر خلال الأسبوع الجاري قوات الأمن بوقف الهجرة غير القانونية، وطرد جميع المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، قائلاً إن الهجرة مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية لبلاده.

تونس
مهاجرين
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