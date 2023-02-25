إصابة 19 في هجمات تفجيرية أثناء سباق في الكاميرون

ياوندي (وكالات)

أعلن مستشفى محلي في الكاميرون أن 19 شخصاً، على الأقل، أصيبوا في هجمات تفجيرية خلال سباق في البلاد أمس.

وانفجرت ثلاث عبوات ناسفة على طول مسار سباق جبل الكاميرون للأمل في مدينة بويا، بعد وقت قصير من انطلاق المتسابقين.

وفي الحدث السنوي، يتسابق المشاركون إلى قمة جبل الكاميرون الذي يبلغ ارتفاعه 4095 متراً. وكان متسابقون ومتفرجون من بين المصابين. وقال انفصاليون ناطقون بالإنجليزية، يقاتلون من أجل الانفصال عن الجزء الناطق بالفرنسية من الكاميرون، إنهم نفذوا الهجوم، وإن الهدف كان جيش الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

وأشار إلى أن غالبية سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 23 مليون نسمة يتحدثون الفرنسية. وهناك أقلية فقط بالقرب من الحدود مع نيجيريا ناطقة بالإنجليزية. ومنذ عام 2017، تصاعد الصراع بين الكاميرون والانفصاليين الذين يريدون إقامة دولة تسمى أمبازونيا في غرب البلاد. ووفقاً للأمم المتحدة، قتل أكثر من 3500 شخص في النزاع. وأعلنت حكومة الكاميرون مقتل أكثر من عشرة انفصاليين في الأسابيع الأخيرة.