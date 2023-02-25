3 زلازل تضرب تركيا وروسيا واليابان

عواصم (وكالات)

أفاد مركز قانديلي التركي لرصد الزلازل، أمس، بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم نيغدة الواقع بمنطقة الأناضول بتركيا.

وأضاف المركز، أن مركز الزلزال كان في مقاطعة بور الواقعة على بعد نحو 350 كيلومتراً غرب المنطقة الحدودية التركية السورية التي تضررت من الزلزال. كانت وكالة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) قد أعلنت عن 7 هزات ارتدادية على الأقل بقوة أكثر من 4 درجات منذ مساء الأول في تركيا، بما في ذلك الجنوب الذي ضربه الزلزال، فيما لم يتم الإبلاغ عن أضرار بعد.

وقالت (آفاد): إن «عدد القتلى من جراء الهزات الأرضية التي وقعت في تركيا يوم السادس من فبراير ارتفع إلى 44218 قتيلاً ليل أمس»، وبإضافة أحدث رقم معلن في سوريا وهو 5914 قتيلاً يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين متجاوزا 50 ألفاً.

وفي اليابان، أعلنت إدارة الأرصاد الجوية تسجيل زلزال بلغت قوته6.1 درجة في مياه مدينة كوشيرو، بجزيرة هوكايدو. وأفاد المصدر نفسه بأن بؤرة الزلزال تقع على عمق 60 كيلومتراً، مشيراً إلى عدم وجود مخاطر لإمكانية حدوث تسونامي.

وسجلت أقوى الهزات جراء الزلزال في مدينة نيمورو، وبلغت قوتها 5 نقاط على مقياس من 7 نقاط تم تبنيه في اليابان، في حين شعر بالزلزل سكان 12 محافظة، فيما لم ترد معلومات حول وقوع ضحايا أو أضرار.

وفي روسيا، ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وأفاد فرع الإدارة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في بيان له بوقوع زلزال في المحيط الهادئ قبالة الساحل جَنُوب شبه الجزيرة، حيث كان بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 64 كلم وبعد 170 كلم من بيتروبافلوسكي كامتشاتسكي في الشرق الأقصى الروسي.

وأضاف البيان، أنه لم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية.