باكستان تعيد فتح معبر «طورخام» الحدودي مع أفغانستان

إسلام أباد (وكالات)

أعادت باكستان، أمس، فتح معبر «طورخام» الحدودي مع الجارة أفغانستان المجاورة أمام الحركة العامة والنشاط التجاري.

وأغلقت إدارة «طالبان» الأسبوع الماضي حدود طورخام التي تربط إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان بإقليم ننكرهار شرقي أفغانستان من جانب واحد.

وأعلنت الإدارة الأفغانية في وقت لاحق إعادة فتح المعبر، إلا أن السلطات الباكستانية رفضت إعادة فتح الحدود.

وقال مسؤول: «في الليلة الماضية، فتحنا الحدود مؤقتاً للباكستانيين العالقين على الجانب الأفغاني».

وأضاف «أخيراً، أعدنا فتح الحدود بالكامل للنشاط التجاري وحركة المرورية العامة من الجانبين صباح اليوم».

والأحد الماضي، أغلقت كابل من جانب واحد المعبر الحدودي على خلفية تبادل لإطلاق النار بين قوات الحدود الإثنين.

وتشترك باكستان وأفغانستان غير الساحلية في 18 نقطة عبور، وأكثرها ازدحاماً هي تورخام وشامان، التي تربط مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان بإقليم قندهار جنوبي أفغانستان.