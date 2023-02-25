مقتل انتحاري خلال تنفيذ هجوم في أفغانستان

إسلام أباد (وكالات)

وقع تفجير انتحاري، أمس، خارج أحد بنوك مدينة فايز أباد، عاصمة إقليم بدخشان الأفغاني.

وقال مدير إدارة الإعلام والثقافة الإقليمية، معاز الدين أحمدي، إنه جرى استهداف الانتحاري قبل أن يصل إلى الحشد الموجود أمام البنك، مضيفاً «فيما عدا منفذ الهجوم، لم يصب أحد بجروح خطيرة». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، على الفور. وكان أحد مسؤولي الأمن البارزين بالإقليم قتل، وحارساه الشخصيان، في ديسمبر خلال تفجير سيارة أعلنت «داعش» المسؤولية عنه.

وتشهد أفغانستان تفجيرات وهجمات بالقنابل وإطلاق نار منذ سيطرة «طالبان» على البلاد في أغسطس عام 2021، ما أسفر عن العشرات من القتلي والمصابين، فيما يعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الكثير من هذه الهجمات.