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الهند وألمانيا تتفقان على تعزيز التعاون الأمني والدفاعي

الهند وألمانيا تتفقان على تعزيز التعاون الأمني والدفاعي
26 فبراير 2023 01:59

نيودلهي (وكالات) 

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اتفقت الهند وألمانيا، أمس، على تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بعد مباحثات أجراها مستشار ألمانيا أولاف شولتس مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي حول قضايا ثنائية وإقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان أن «مودي التقى شولتس الذي وصل إلى نيودلهي أمس، على رأس وفد رفيع من رجال أعمال ومسؤولين من حكومته في زيارة تستغرق يومين». 
وقال مودي، إن «العلاقات القوية بين الهند وألمانيا تقوم على القيم الديمقراطية المشتركة»، مضيفاً أن ألمانيا تعد أكبر شريك تجاري للهند في أوروبا. 
وأضاف أن التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين يمكن أن يصبح ركيزة مهمة للشراكة الاستراتيجية، مؤكداً مواصلة «بذل الجهود لتحقيق كامل إمكاناتنا غير المستغلة في هذا المجال». 
من جانبه، أشاد المستشار الألماني بالتطور المطرد في الهند والذي لمسه خلال زيارته، معرباً عن سعادته لتولي الهند رئاسة مجموعة العشرين «جي 20» هذا العام. 
وقال إن «الهند تمتلك الكثير من المواهب وألمانيا تريد توظيف وجذب تلك المواهب»، لافتاً إلى وجود حوالي 1800 شركة ألمانية تنشط في الهند وفرت آلاف الوظائف.

الهند
ألمانيا
ناريندرا مودي
أولاف شولتس
مجموعة العشرين
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