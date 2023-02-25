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نيجيريا.. بدء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة

عمليات فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة بنيجيريا
26 فبراير 2023 01:03

بدأت، مساء اليوم، عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها نيجيريا السبت.
المتنافسون الرئيسيون في السباق الرئاسي هم: حاكم لاجوس السابق بولا تينوبو (70 عاماً) من حزب المؤتمر التقدمي الحاكم، وأتيكو أبو بكر (76 عاماً) من حزب الشعب الديمقراطي المعارض الرئيسي والذي سبق أن شغل منصب نائب الرئيس، بالإضافة إلى حاكم ولاية أنامبرا السابق بيتر أوبي (61 عاماً) من حزب العمل الأصغر.
وسجل أكثر من 93 مليون شخص للتصويت في حوالي 176600 مركز اقتراع لانتخاب الرئيس المقبل وأعضاء الجمعية الوطنية.
وصوت الناخبون لانتخاب خليفة للرئيس محمد بخاري في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان وأكبر اقتصاد.
يترك بخاري، وهو جنرال متقاعد في الجيش، السلطة بعد أن أمضى ثماني سنوات وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب الدستور في أكبر بلد منتج للنفط في أفريقيا.
يواجه الحزبان، اللذان تبادلا السلطة في نيجيريا منذ نهاية حكم الجيش عام 1999، تحدياً قوياً على غير المعتاد من مرشح عن حزب صغير، تشير استطلاعات الرأي أن أمامه فرصة للفوز بسبب دعم الناخبين الشباب.
ومن المتوقع صدور النتائج النهائية من الولايات الست والثلاثين والعاصمة الاتحادية أبوجا في غضون خمسة أيام من التصويت.
سيتحتم على الرئيس الجديد أن يتعامل مع الجماعات الإرهابية التي تنفذ أعمال عنف وقطاع الطرق الذين يخطفون السكان للحصول على فدية. 

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المصدر: وكالات
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انتخابات رئاسية
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