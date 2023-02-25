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مدير برنامج الأغذية العالمي عن زلزال تركيا: نهاية العالم

مبنى مدمر جراء الزلزال في تركيا
26 فبراير 2023 00:44

قال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، السبت، إنه واجه مشاهد «مروعة» أثناء زيارته للمناطق المنكوبة بالزلزال المدمر في جنوب تركيا.

وهزت زلازل قوية، بدأت في السادس من فبراير الجاري، تركيا وسوريا المجاورة مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة الجمعة.

وأوضح بيزلي، بعد زيارة مدينة أنطاكية في مقاطعة هاتاي التركية «هناك طريقة واحدة فقط لوصف ما رأيته اليوم: نهاية العالم».

وأضاف «سويت أحياء بالكامل بالأرض ودُمرت منازل وأُغلقت مدارس ومتاجر وُفقدت أرواح. حجم الدمار هنا غير معقول فعلا».

وتوقع اقتصاديون أن يكلف زلزال السادس من فبراير، الاقتصاد التركي أكثر من 50 مليار دولار أميركي. وقالت الحكومة التركية: إن 20 مليون شخص تأثروا بعواقب الزلزال، الذي بلغت شدته 7,8 درجة على مقياس ريختر. وتعتقد الأمم المتحدة أن 8,8 مليون شخص سيتأثرون في سوريا.

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ديفيد بيزلي
زلزال تركيا
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