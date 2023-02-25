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أوكرانيا تؤكد استمرار سيطرتها على منطقة باخموت

جنود أوكرانيون في موقع قتالي قرب باخموت
25 فبراير 2023 23:55

أكد تقرير عسكري أوكراني، صادر اليوم السبت، أن القرى القريبة من مدينة باخموت لا تزال تحت سيطرة كييف.

وكانت مصادر روسية أشارت إلى السيطرة على قرية "ياهيدني" الواقعة مباشرة شمالي باخموت في شرق أوكرانيا.

وأفاد أحدث تقرير لهيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن القوات الروسية حققت تقدماً باء بالفشل في قرى محيطة بمدينة باخموت، بما في ذلك قرية "بيرخيفكا".

ولم يرد ذكر قرية "ياهيدني" في التقرير، لكنه قال إن 18 تجمعاً سكنياً في المنطقة تعرضت للقصف، بما في ذلك قرى على مداخل باخموت الجنوبية والغربية.

كانت تقارير، نشرت أمس الجمعة، أشارت أيضا إلى أن قوات روسية سيطرت على "بيرخيفكا"، وهي قرية مجاورة في ضواحي باخموت.

وشهدت مدينة باخموت والمنطقة المحيطة بها معارك وصفت بالعنيفة وقتالا من أجل السيطرة عليها.

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