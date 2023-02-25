الأحد 26 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا توجه اتهامات إلى الغرب بشأن الأزمة الأوكرانية

اجتماع وزراء المال والبنوك المركزية لمجموعة العشرين في الهند
25 فبراير 2023 22:27

اتهمت روسيا الدول الغربية، اليوم السبت، بـ «زعزعة استقرار» قمة مجموعة العشرين المالية في الهند عبر محاولة العمل على تبني بيان مشترك حول الأزمة الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان «نأسف لكون أنشطة مجموعة العشرين لا تزال عرضة لزعزعة الاستقرار من جانب الغرب، ولاستخدامها بطريقة مناهضة لروسيا».

واعتبرت موسكو أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع «حالت دون تبني قرارات مشتركة» عبر محاولة فرض «إملاءات»، بحيث يتضمن البيان المشترك تفسيرها للأزمة الأوكرانية.

وأضافت «نطالب الغرب بإلحاح بالعدول عن سياسته المدمرة في أسرع وقت، وبأخذ الحقائق الموضوعية لعالم متعدد الأقطاب في الاعتبار».

وتابعت الوزارة «يجب أن تبقى مجموعة العشرين منتدى اقتصاديا بدل التعدي على الدائرة الأمنية».

اختتم وزراء مال ومحافظو المصارف المركزية في مجموعة العشرين اجتماعاتهم في الهند، اليوم السبت، من دون التوصّل إلى بيان مشترك، بسبب خلافات بشأن الأزمة الأوكرانية.

والسبت، نشرت الهند التي تترأس مجموعة العشرين، «ملخّصاً» للمناقشات في ختام الاجتماعات، ولكن من دون بيان مشترك.

أخبار ذات صلة
روسيا: مستعدون لتحقيق أهدافنا بأوكرانيا «دبلوماسياً»
3 زلازل تضرب تركيا وروسيا واليابان
المصدر: وكالات
روسيا
الدول الغربية
الأزمة الأوكرانية
مجموعة العشرين
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
رئيس بلاروسيا يقوم بزيارة إلى الصين، بناء على دعوة الرئيس شي جين بينج
عربي ودولي
الصين تستضيف رئيس بيلاروس
اليوم 15:31
البرازيلي ماتشادو بطل «الخفيف» في «دولية محاربي الإمارات»
الرياضي
البرازيلي ماتشادو بطل «الخفيف» في «دولية محاربي الإمارات»
اليوم 15:30
«سيدات شرطة دبي» يتألق في «تحدي الفرق التكتيكية»
الرياضي
«سيدات شرطة دبي» يتألق في «تحدي الفرق التكتيكية»
اليوم 15:30
توم كروز
دنيا
هوليوود.. احتفاء بمسيرة توم كروز المهنية
اليوم 15:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©