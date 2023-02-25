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الآلاف في ألمانيا وفرنسا يطالبون بإنهاء أزمة أوكرانيا

احتجاجات تطالب بإنهاء أزمة أوكرانيا
25 فبراير 2023 22:09

طالب متظاهرون تجمّعوا، اليوم السبت، في العاصمتين الألمانية والفرنسية بإرساء السلام وإنهاء الأزمة الأوكرانية، غداة الذكرى السنوية الأولى للأزمة.

بحسب الشرطة الألمانية، تجمّع نحو عشرة آلاف شخص في وسط برلين حيث تساقطت الثلوج، للمطالبة بالتفاوض مع موسكو بدل تسليم أوكرانيا أسلحة.

تحت شعار «انهضوا من أجل السلام»، تجمّع متظاهرون متحدّين البرد أمام بوابة براندنبورغ.

وقال منظمو الاحتجاج على موقعهم على الإنترنت «ندعو المستشار الألماني إلى وقف تصعيد شحنات الأسلحة. الآن!.. لأن كل يوم يمر يكلفنا ما يصل إلى 1000 روح ويجعلنا أقرب إلى حرب عالمية ثالثة».

وتعهد الحلفاء الغربيون بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وبفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وتعد ألمانيا والولايات المتحدة من أكبر موردي الأسلحة لأوكرانيا.

وكتب على إحدى اللافتات، التي حملها أحد المتظاهرين «تفاوضوا ولا تصعدوا».

في العاصمة الفرنسية باريس، تجمّع مئات الأشخاص في «ساحة الجمهورية» قبل انطلاق مسيرة تقدّمها أطفال.

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المصدر: وكالات
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الأزمة الأوكرانية
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