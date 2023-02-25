الأحد 26 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تركيا تعتقل عشرات المقاولين إثر الزلزال

آثار الزلزال في تركيا
25 فبراير 2023 21:34

قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، اليوم السبت، إن بلاده اعتقلت 184 شخصاً يُشتبه بمسؤوليتهم عن انهيار مبان في الزلازل التي وقعت هذا الشهر وإن التحقيقات تتوسع.

وارتفع عدد قتلى الزلازل، وأقواها وقع مساء السادس من فبراير الجاري، إلى 44128 في تركيا. وبذلك، يتجاوز العدد الإجمالي للقتلى في تركيا وسوريا المجاورة 50 ألفا.

وانهار أو تضرر بشدة أكثر من 160 ألف مبنى تضم 520 ألف شقة سكنية في تركيا بسبب الزلزال الذي يعد أسوأ كارثة في تاريخ البلاد الحديث.

وقال بوزداغ، خلال مؤتمر صحفي في مدينة ديار بكر بجنوب شرق البلاد، والتي كانت من بين عشر مناطق تضررت من الكارثة، إنه تم التحقيق مع أكثر من 600 شخص لصلتهم بمبان منهارة.

وأضاف أن من بين المعتقلين رسميا والمحبوسين احتياطيا 79 مقاول بناء و74 ممن يتحملون المسؤولية القانونية عن المباني و13 مالكا و18 ممن أجروا تعديلات على المباني.

وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بمحاسبة المسؤولين عن عدم احترام ضوابط البناء الخاصة بالزلازل.

وفي منطقة غازي عنتاب، كان رئيس بلدية نورداجي، من بين المعتقلين في إطار التحقيقات في المباني المنهارة، حسبما أفادت قناة (تي.آر.تي خبر) التلفزيونية الحكومية ووسائل إعلام أخرى.

أخبار ذات صلة
زلزال يضرب مناطق من ويلز والسكان يشعرون باهتزاز المباني
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
المصدر: وكالات
زلزال تركيا
زلزال
شركات المقاولات
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
رئيس بلاروسيا يقوم بزيارة إلى الصين، بناء على دعوة الرئيس شي جين بينج
عربي ودولي
الصين تستضيف رئيس بيلاروس
اليوم 15:31
البرازيلي ماتشادو بطل «الخفيف» في «دولية محاربي الإمارات»
الرياضي
البرازيلي ماتشادو بطل «الخفيف» في «دولية محاربي الإمارات»
اليوم 15:30
«سيدات شرطة دبي» يتألق في «تحدي الفرق التكتيكية»
الرياضي
«سيدات شرطة دبي» يتألق في «تحدي الفرق التكتيكية»
اليوم 15:30
توم كروز
دنيا
هوليوود.. احتفاء بمسيرة توم كروز المهنية
اليوم 15:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©