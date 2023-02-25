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عربي ودولي
تركيا تعتقل عشرات المقاولين إثر الزلزال
آثار الزلزال في تركيا
25 فبراير 2023 21:34
قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، اليوم السبت، إن بلاده اعتقلت 184 شخصاً يُشتبه بمسؤوليتهم عن انهيار مبان في الزلازل التي وقعت هذا الشهر وإن التحقيقات تتوسع.
وارتفع عدد قتلى الزلازل، وأقواها وقع مساء السادس من فبراير الجاري، إلى 44128 في تركيا. وبذلك، يتجاوز العدد الإجمالي للقتلى في تركيا وسوريا المجاورة 50 ألفا.
وانهار أو تضرر بشدة أكثر من 160 ألف مبنى تضم 520 ألف شقة سكنية في تركيا بسبب الزلزال الذي يعد أسوأ كارثة في تاريخ البلاد الحديث.
وقال بوزداغ، خلال مؤتمر صحفي في مدينة ديار بكر بجنوب شرق البلاد، والتي كانت من بين عشر مناطق تضررت من الكارثة، إنه تم التحقيق مع أكثر من 600 شخص لصلتهم بمبان منهارة.
وأضاف أن من بين المعتقلين رسميا والمحبوسين احتياطيا 79 مقاول بناء و74 ممن يتحملون المسؤولية القانونية عن المباني و13 مالكا و18 ممن أجروا تعديلات على المباني.
وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بمحاسبة المسؤولين عن عدم احترام ضوابط البناء الخاصة بالزلازل.
وفي منطقة غازي عنتاب، كان رئيس بلدية نورداجي، من بين المعتقلين في إطار التحقيقات في المباني المنهارة، حسبما أفادت قناة (تي.آر.تي خبر) التلفزيونية الحكومية ووسائل إعلام أخرى.
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