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روسيا توقف إمدادات النفط إلى بولندا

منشأة لتكرير النفط في بولندا
25 فبراير 2023 20:53

قال دانييل أوباجتيك الرئيس التنفيذي لشركة (بي.كيه.إن أورلين) البولندية لتكرير النفط، اليوم السبت، إن روسيا أوقفت إمدادات النفط إلى بولندا عبر خط أنابيب «دروجبا».

وكتب أوباجتيك على «تويتر»: «نحن نوفر الإمدادات بشكل فعال. أوقفت روسيا الإمدادات إلى بولندا ونحن مستعدون لذلك. لا يأتي سوى عشرة في المئة فقط من النفط الخام من روسيا وسنستبدله بنفط من مصادر أخرى».

وقالت (بي.كيه.إن أورلين)، إنها تستطيع إمداد مصافيها بالكامل عبر البحر، وإن وقف إمدادات خطوط الأنابيب لن يؤثر على شحنات البنزين والسولار للعملاء.

كان خط أنابيب «دروجبا» استثني من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا جراء الأزمة الأوكرانية.

واستُبعد خط الأنابيب، الذي يزود بولندا وألمانيا بالنفط وكذلك المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، من العقوبات لمساعدة الدول التي ليست لديها سوى خيارات محدودة للشحنات البديلة.

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المصدر: وكالات
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