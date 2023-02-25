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زلزال قوي يضرب شمال اليابان

جهاز قياس زلزال
25 فبراير 2023 19:55

هز زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة الجزء الشرقي لجزيرة هوكايدو شمال اليابان اليوم السبت، حسبما ذكرت السلطات.

وقال معهد الأبحاث الوطني لعلوم الأرض ومكافحة الكوارث إن الزلزال وقع قبالة شبه جزيرة "نيمورو" على عمق 61 كيلومتراً.

وأضافت السلطات اليابانية أنها لم تصدر تحذيراً من أمواج مد عاتية (تسونامي).

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المصدر: رويترز
زلزال
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